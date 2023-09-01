Nijer’de 9 aylık geçiş hükümeti tartışması büyüyor

Askeri darbenin yaşandığı Nijer'de ECOWAS'ın 9 aylık geçiş hükümeti önerisiyle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), “Nijer’de 26 Temmuz’da yönetime el koyan askeri yönetim için 9 aylık geçiş hükümeti süreci önerisi” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, Fransızca olan ve AFP tarafından üretildiği iddia edilen haberlerin gerçeği yansıtmadığı ve “sahte haber” olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Otoritesinin talebi açıktır. Nijer’deki askeri makamlar, Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'u serbest bırakarak ve görevine iade ederek anayasal düzeni derhal yeniden tesis etmelidir.” ifadesi kullanıldı.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Dün, uluslararası ve Nijerya'daki ulusal basında “ECOWAS'ın Nijer'de yönetime el koyan askeri yönetim için 9 aylık geçiş süreci önerdiğine” dair haberler yansımıştı.

Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı ve aynı zamanda ECOWAS Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Nijerya’nın 1999’da askeri devlet başkanı tarafından başlatılan 9 aylık geçiş döneminin ardından sivil yönetime döndüğünü belirterek, “Nijer’in askeri makamlarının samimi olması halinde bunun ülkede de tekrarlanmaması için hiçbir neden göremiyorum” ifadesini kullanmıştı. (AA)