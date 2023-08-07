Nijer’de hareketlilik… Sınırlar ve hava sahası kapatıldı

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta, ikinci bir emre kadar Nijer hava sahasını kapattıklarını belirterek, yabancı bir ülkenin Nijer'e saldırı hazırlığında olduğunu duyurdu.

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Nijer’de hareketlilik yaşanıyor. Nijer Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) Sözcüsü Albay Amadou Abdramane, okuduğu bildiride, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) askeri müdahale ihtimaline karşı Nijer hava sahasının ikinci bir emre kadar kapatıldığını duyurdu.

Abdramane, herhangi bir ihlale anında ve güçlü cevap verileceğini belirterek, “Yabancı bir ülke ECOWAS işbirliğiyle ülkemize saldırı hazırlığında.” ifadesini kullandı

ECOWAS’ın askeri müdahale hazırlığı kapsamında 2 Orta Afrika ülkesinde asker konuşlandırdığını vurgulayan Abdramane, müdahil olan her ülkenin işbirlikçi olarak değerlendirileceğini dile getirdi. Abdramane, Nijerli gençleri ülkelerini savunmaya davet etti.

NİJERYA SINIRINI KAPATTI

Nijerya Gümrük Servisi (NCS) Genel Kontrolör Vekili Bashir Adewale, yaptığı açıklamada, Nijerya’nın Nijer’deki darbe ve gelişen olaylar nedeniyle bu ülkeyle tüm sınırlarını kapattığını belirtti.

Adewale, bu kararın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) bir sonraki duyuruya kadar kargo hareketinin askıya alınması yönündeki direktifiyle uyumlu olduğunu söyledi.

NCS’nin sınır topluluklarını tam uyum sağlamaları için duyarlı hale getireceğinin altını çizen Adewale, kararın iki ülke arasındaki barış ve istikrar adına da alındığını sözlerini ekledi.

DARBE DESTEKÇİLERİ STADYUMU DOLDURDU

Niamey’de darbe destekçileri, Vatanı Koruma Ulusal Konseyi’nin (CNSP) çağrısıyla, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu’nun (ECOWAS) cuntaya verdiği sürenin dolmasına saatler kala General Seyni Kountche Stadyumu’nda toplandı.

Yaklaşık 30 bin kişi kapasiteli stadyum tamamen dolarken CNSP üyeleri de gövde gösterisi yaptı, dakikalarca alkışlandı.

CNSP’nin önde gelen isimlerinden Mohamed Toumba, burada yaptığı konuşmada, yönetimi bırakmayacaklarının altını çizerek “Nijer’in ilerlemesine karşı çıkanların Makyavelist planlarının” farkında olduklarını söyledi.

Nijer’de 1974’te ülkenin kurucu Cumhurbaşkanı Hamani Diori’yi deviren darbeci General Seyni Kountche’nin adını taşıyan stadyumda, Nijer bayraklarının yanı sıra Rus bayrakları ve “Wagner+Rusya: Özgürlük”, “Batıya karşı çare Wagner”, “Wagner: Güvenlik, itibar ve güç” yazılı dövizler de dikkati çekti.

VERİLEN SÜRE DOLUYOR

ECOWAS’ın 30 Temmuz’da askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’un serbest kalması ve yeniden görevine dönmesi için verdiği 7 günlük süre, yerel saat ile 00.00’dan önce dolacak.

ECOWAS, bu sürede taleplerinin karşılanmaması durumunda askeri müdahale dahil her seçeneği değerlendireceklerini duyurmuştu.

Askeri müdahale ihtimali, Batı Afrika’daki diğer cunta hükümetlerinin tepkisini çekmişti.

Yönetimde askerlerin olduğu Burkina Faso ve Mali, yayımladıkları ortak bildiride, Nijer’e askeri müdahalenin kendilerine savaş açmak anlamına geldiği konusunda ECOWAS’ı uyarmış, Gine de cuntaya destek açıklamasında bulunmuştu.

Senegal, Fildişi Sahili, Benin ve Nijerya ise üyesi oldukları ECOWAS’ın askeri müdahalesini destekleyeceklerini açıklamıştı.

ECOWAS üyesi olmayan bölge ülkeleri Cezayir, Libya, Çad ve Moritanya da ECOWAS’ın askeri operasyonunu desteklemediklerini duyurmuştu.

NİJER’DEKİ DARBE

Nijer’de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz’da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti. (AA)

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