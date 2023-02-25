Nijerya’da genel seçim heyecanı
Nijerya'da devlet başkanlığı ile senato ve temsilciler meclisi üyelerinin belirleneceği genel seçimlerde sandıklar kapandı ve oy sayımına başlandı.
Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun talimatı üzerine yerel saatle 08.30’da açılan sandıklar, 14.30’da kapandı ve sayıma geçildi.
Seçimde yeni devlet başkanının yanı sıra 108 Senato ve 360 Temsilciler Meclisi üyesinin belirlenmesi için oy kullanıldı.
Yaklaşık 93 milyon seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, başkent Abuja’nın yanı sıra 36 eyalette kurulan 176 binden fazla sandıkta oy verildi.
24 SAAT İÇİNDE BELLİ OLACAK
Seçim sonuçlarının 24 saat içinde belli olması bekleniyor. Nijerya’da mevcut Devlet Başkanı Muhammed Buhari, 2 dönemlik görev süresini tamamlaması nedeniyle anayasa gereği tekrar aday olamadı.
Başkanlık seçimi için 18 aday arasında iktidardaki Tüm İlericiler Kongresi adayı eski Lagos Valisi Bola Ahmed Tinubu, ana muhalefet partisi Halkın Demokratik Partisi lideri Atiku Abubakar ve İşçi Partisi adayı Peter Obi’nin ismi öne çıkıyor.
Anayasaya göre 4 yıl için seçilen devlet başkanı, en fazla 2 dönem görev yapabiliyor. (AA)