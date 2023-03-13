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Nijerya’da silahlı saldırı: 22 ölü

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 22 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Nijerya’da silahlı saldırı: 22 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Katsina eyaletine bağlı Kankara bölgesinde motosikletli silahlı kişiler saldırı düzenledi. Saldırıda 22 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Katsina Polis Sözcüsü Gambo İsah, saldırıları doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Isah, olay bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. (AA)

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