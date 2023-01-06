Nobel Barış ödüllü aktivistin yargılanmasına başlandı
Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanan insan hakları aktivisti Ales Bialiatski'nin yargılanmasına başlanıldı.
Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları savunucusu Ales Bialiatski'nin davası Belarus'ta görülmeye başlandı.
60 yaşındaki Bialiatski 2021'deki hükümet karşıtı protestolar sırasında gözaltına almıştı.
Destekçileri, Belarus lideri Aleksandr Lukaşenko'nun onu susturmayı hedeflediğini savunuyor.
Bialiatski'ye resmen yöneltilen suçlama ise muhalefeti desteklemek için yasa dışı bir şekilde para tedarik etmek. Viasna İnsan Hakları Merkezi'nin kurucusunun 12 yıla kadar hapsi isteniyor.
Bialiatski, geçen yıl Nobel Barış Ödülü’nün sahibi olmuştu.