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Nobel Barış Ödülü kazananı belli oldu

Dünyanın en saygın ödüllerinden biri olarak lanse edilen Nobel Barış Ödülü kazananı belli oldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:04 - 06 Ekim 2023 Güncellenme:
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Nobel Barış Ödülü kazananı belli oldu

2023 Nobel Barış Ödülü bugün resmen açıklandı… Bu yılki ödüle, İranlı kadın hakları savunucusu Nergis Muhammedi layık görüldü.

Nobel Ödül Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Bu yılki ödüle İran’da kadına baskıya karşı mücadele eden ve bütün insanların hakları ve özgürlükleri için savaşan Nergis Muhammedi layık görülmüştür” denildi.

Muhammedi, Evin Cezaevi’nde tutuluyor.

İran’ın tanınan insan hakları aktivistlerinden biri olarak tanınan Muhammedi, kadın haklarının iyileştirilmesi ve idam cezasının kaldırılması için mücadele veriyordu.

Tahran’daki Evin Cezaevi’nde tutulan Muhammedi’ye 12 yıl hapis cezası verilmişti.

2003 yılında Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Şirin Ebadi’nin yönettiği İnsan Hakları Savunucuları Merkezi’nin başkan yardımcısı olarak görev alan Muhammedi, 122 yıldır dağıtılan bu ödülleri kazanan 19’uncu kadın oldu.

Ödül töreninin 10 Aralık’ta Norveç’in başkenti Oslo’da düzenleneceği açıklanırken, Muhammedi yaklaşık 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.

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