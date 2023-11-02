Normalleşme anlaşması imzalamışlardı… Bahreyn, İsrail’le diplomatik ilişkileri kesti
İsrail'le 2020'de ABD arabuluculuğunda İbrahim Anlaşması imzalayan ülkelerden Bahreyn, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesti.
Bahreyn, İsrail’le diplomatik ilişkileri kestiğini açıkladı.
Bahreyn Parlamentosu, Gazze’deki saldırılar nedeniyle İsrail’deki büyükelçisini geri çektiğini ve ekonomik ilişkileri de dondurduğunu duyurdu.
İsrail basını, Bahreyn’in bu adımının Tel Aviv’de incelendiğini bildirdi. İsrail elçisinin halihazırda Manama’dan ayrıldığı kaydedildi.
Bahreyn, 2020’de ABD arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri’yle beraber İsrail’le ilişkileri normalleştirmeye yönelik İbrahim Anlaşmaları’na imza atmıştı.