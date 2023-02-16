Norveç’in ‘uçan ambulansı’ depremzedelere yardım ediyor

Norveç'in gönderdiği "uçan hastane" çok sayıda depremzedeye yardım ediyor.

Sozcu.com.tr

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin uluslararası yardım talebine cevaben Norveç, tahliye çalışmalarına ve yardımın taşınmasına destek olmak üzere C-130J Hercules nakliye uçağını Türkiye’ye gönderdi.

Uçağın ilk tıbbi tahliye görevini 13 Şubat’ta gerçekleştirdiği ve 28 hastanın Adana Havalimanı üzerinden Ankara’daki hastanelere tahliye edildiği ifade edildi.

Bunun, Türk makamlarıyla yakın işbirliği içinde NATO’nun Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi (EADRCC) aracılığıyla koordine edildiği belirtilen açıklamada, “Uçak ve tıbbi personeli, mağdurların etkilenen bölgelerden Türkiye içindeki daha donanımlı tıbbi tesislere tahliyesine ve acil yardımın taşınmasına yardımcı oluyor. Bu, Türkiye’nin en kötü etkilenen bölgelerinde ilk müdahale ekipleri ve yardım kuruluşları üzerindeki baskıyı azaltıyor. Norveç’in uçan ambulansı, Türkiye’nin uluslararası yardım talebine cevaben Hollanda ve Birleşik Krallık tarafından sağlanan benzer uçakların yanında görev yapıyor. Norveç, uluslararası tıbbi tahliye operasyonlarında engin deneyime sahiptir. Son aylarda, özel donanımlı Norveç askeri uçakları, Ukrayna’daki savaş mağdurlarını Avrupa’daki hastanelere nakletmek için haftalık tıbbi tahliye uçuşları gerçekleştiriyor” denildi.

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