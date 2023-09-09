Nükleer kriz… Halk hükümete dava açtı
Fukuşima'daki atık suyun denize tahliyesi kararıyla ilgili gerilim sürerken çok sayıda kişi firma ve hükümet aleyhine dava açtı.
Japonya’da Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif atık suyun denize boşaltılmasının durdurulması için nükleer santral işleticisi firma ve hükümet aleyhine dava açıldı.
Fukuşima ve Miyagi’de yaklaşık 150 kişi, Dai-içi Nükleer Santrali’nden atık suyun Pasifik Okyanusu’na tahliyesinin durdurulması istemiyle mahkemeye başvurdu. Davacılar, atık su tahliyesinin halkın güvenli yaşam hakkını tehdit ettiğini ve yerel balıkçıların işini engellediğini belirtti.
Müştekiler ayrıca Nükleer Düzenleme Kurulunun (NRA) atık su tahliyesi amacıyla santralde inşa edilen tesislere yönelik verdiği onayın kaldırılmasını da istedi. Davacıların avukatı Kawai Hiroyuki, merkezi hükümet ve TEPCO’nun denize atık su salıvermesinin “yeni bir suistimal” oluşturacağını bildirdi.
Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki 4 nükleer reaktörden 3’ünde hasara neden olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi “tahliye bölgesi” ilan edilmişti. Santralide biriken radyoaktif özellikli atık suyun Pasifik Okyanusu’na boşaltılmasına 24 Ağustos’ta başlanmıştı. (AA)