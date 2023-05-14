NY Times muhabiri AKP genel merkezinde: Hava gergin
ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından New York Times'ın muhabirleri AKP'nin İstanbul'daki merkez binasındaki durumu duyurdu.
ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, internet sitesi üzerinden seçim gecesini canlı olarak aktarıyor… Gazetenin Türkiye muhabiri, AKP’nin İstanbul’daki merkezinden haber geçerek AKP içerisindeki durumla ilgili dikkat çekici yorumlarda bulundu.
New York Times muhabiri, “Erdoğan’ın partisinin İstanbul’daki merkezinde atmosfer gergin. Gazeteciler, gönüllüler ve parti üyeleri için hazırlanan büyük odada bütün gözler sayım devam ederken ekrana kilitlenmiş durumda” yorumunu yaptı.
Muhabir, “Birkaç dakika önce Erdoğan’ın oy oranı yüzde 50’nin altına inince salonda bir an gürültü oldu. Ve daha sonra iç çekme sesleri geldi” dedi.