Obama’nın gençlikte yazdığı mektup ortaya çıktı: Erkeklerle sevişmeyi hayal ediyorum

ABD'nin eski başkanlarından Barack Obama'nın 1982'de yazdığı bir mektup ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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2009-2017 yılları arasında ABD Başkanı olarak görev yapan Barack Obama’nın 40 yılı aşkın bir süre önce yazdığı bir mektup ortaya çıktı…

1982’in Kasım ayında o dönemki kız arkadaşı Alex McNear’a yazdığı mektupta Obama, “Eşcinsellik ilgili olarak, bunun kendini şimdiki zamandan uzaklaştırma girişimi, belki de dünyevi hayatın sonsuz maskaralığını sürdürmeyi reddetme olduğuna inandığımı söylemeliyim. Biliyorsun, erkeklerle her gün sevişiyorum ama hayal gücümde” ifadesini kullanıyor.

21 yaşındayken kaleme alınan mektupta Obama, McNear ile Los Angeles’ta Occidental College’ta okurken birlikte olmuştu. Mektubun şu an Emory Üniversitesi’nde saklandığı belirtildi. İki kız çocuğu babası olan Obama 1992 yılında Michelle Obama ile evlenmişti.

Obama’nın sözcüsü konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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