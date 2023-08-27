Öfkeli komşu dehşet saçtı: Kapının altından kimyasal sıktı

ABD'de yaşanan korkunç olaya göre, bir adam, gürültü yüzünden "komşunun kapısına şırıngayla kimyasal pompalarken" yakalandı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Florida eyaletinde akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. İddiaya göre Xuming Li, “gürültülü” komşularının evlerine kimyasal madde pompalayarak ailesini hasta ederken güvenlik kameralarına yakalandı.



Yayınlanan gizli kamera görüntülerinde Li’nin, şırınganın içindeki opioidi Florida’daki daireye saldığı görülüyor.

36 yaşındaki öfkeli komşu, üç kez darp, iki kez ağır takip ve birer kez hırsızlık, kontrollü madde bulundurma ve kolluk kuvvetlerini darp etmekle suçlanıyor.





Umar Abdullah ve o sırada hamile olan eşi, Haziran 2022’de yeni evlerine taşınmış ve kısa süre sonra ailelerinde bir kız çocuğu dünyaya getirmişti; bu da Li’nin hoşnutsuzluğuna yol açmıştı.

Law&Crime’ın haberine göre gürültülü yeni sakin, gürültüden öfkelenen ve “ayak seslerinden” şikayet etmeye devam eden alt kattaki komşuyu görünüşe göre rahatsız etmişti.

Ancak mülk sahibinin gürültü testi yapmasıyla bu ayak sesleri hayali çıktı; Abdullah’a göre bu test, sızlanmaya değer “neredeyse hiçbir ses bulamadıklarını” ortaya çıkardı.

Abdullah, “Li, ayak seslerinden ve kapı kapanma seslerinden şikayetçiydi. Ev sahibim ve ben bir simülasyon yaptık ve neredeyse hiç ses bulamadık.” dedi.

SERSEMLİK YAŞADILAR

Li’nin iddia edilen eylemleri görünüşe göre Umar’ın kızı üzerinde etkili olmuş, aile birkaç hafta boyunca kendini hasta ve sersemlemiş hissetmeye başlamış ve gizemli bir hastalığa yakalanmıştı.

Bir aile tatilinin ardından bir arkadaşı, “iğrenç” bir ojeye benzeyen, Ömer’in kızının gözlerinin “yaş dolu” gibi görünmesine neden olan kimyasal kokuyu fark etti.

Li, Haziran ayının sonlarında tutuklandı ve hızla bağ kurdu; davasıyla ilgili duruşmanın yapılması için 5 Aralık’ta mahkemeye çıkarıldı.

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