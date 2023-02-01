Öğretmenlere “gerçekçi zam talep edin” diyen bakanın saati olay oldu

İngiltere'de gündem öğretmenlerin zam talebiyle greve gitmesi... Eğitim bakanı Gillian Keegan'ın greve giden İngiliz öğretmenlere, "Zam talebinde gerçekçi olun" derken bileğine taktığı saat ise tepkileri artırdı.

Sozcu.com.tr

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İngiltere öğretmenlerin zam talebiyle greve gitmesini tartışmaya devam ediyor… Bugün binlerce öğretmen greve giderken birçok okulun tamamen kapalı kalması bekleniyor. Öğretmenlerin zam talebini Sky News’e çıkarak değerlendiren eğitim bakanı Gillian Keegan’ın açıklamaları ve taktığı aksesuar ise akıllara durgunluk verdi.

Keegan’ın canlı yayında, “Öğretmenler zam talebinde gerçekçi olmalı” ifadesini kullanırken birçok TV izleyicisi ise eğitim bakanının bileğindeki saate dikkat çekti. Keegan’ın taktığı İsviçre yapımı Rolex saatin değerinin yaklaşık 10 bin pound olduğu ve ikinci el sitelerde çok daha yüksek fiyatlara çıkabildiğini belirten sosyal medya kullanıcıları bakanı ikiyüzlülükle suçladı.

Muhafazakarlardan siyasete atılan Keegan, geçmişte işçi sınıfı bir aileye mensup olduğunu söylemiş ve 16 yaşında okulu bıraktığını dile getirmişti. Tepkilere yanıt veren Keegan, saat eşinin kendisine hediye ettiğini belirtti.

Canlı yayında Keegan, öğretmenlerin zam talebinde gerçekçi olması gerektiğini söyleyerek, “Bizim işimiz ekonomide herkesi kollamak” ifadesini kullandı.

ÇELİK VE ALTIN KASA

Resmi internet sitesinde çikolata rengi kadrana sahip olduğu belirtilen Rolex Datejust 41 Oyster model saat çelik ve altın kasadan oluşuyor. Camında büyüteç mercek bulunan ve tarih komplikasyonu da bulunan saat kurulduktan sonra yaklaşık 70 saat aralıksız çalışabiliyor.

Rolex’in kendi üretimi olan bir iç aksama sahip olan saatin camı ise safirden yapılmış vaziyette.

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