Ojeli tırnakları savaşın sembolü olmuştu: Yakınları savaşla değişen hayatlarını anlattı

Ukrayna-Rusya savaşının sembollerinden biri olan ve ojeli tırnaklarıyla kimliği belirlenen İrina Filkina’nın ailesi, son bir yılda değişen hayatlarını anlattı.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna-Rusya savaşının en kanlı günlerinin kurbanlarından biri olan ve ojeji tırnaklarıyla savaşın sembolleri arasına giren Ukraynalı İrina Filkina'nın yakınları, birinci yıldönümüne yaklaşan savaşla değişen hayatlarını anlattı.

Rus ordusu geçen nisanda Kiev çevresindeki bölgelerden geri çekilirken, Bucha kasabası katliam iddialarıyla günlerce gündemden düşmemişti. Sokakların cansız bedenlerle dolu olduğu bölgede, bir kurbanın ojeli tırnakları dikkat çekmişti.

Yakınları, hayatını kaybeden 52 yaşındaki iki çocuk annesi İrina Filkina'yı ojeli ve manikürlü tırnaklarından tanımıştı. Bisikletinin yanında cansız bedeni bulunan kadının trajik hikayesi uluslararası basında da ses getirmişti.

Bir ısıtma merkezinde operatör olarak çalışan Filkina’nın hayalinin makyaj sanatçısı olmak olduğunu ve makyaj dersleri aldığı belirtilmişti.

ÇOCUKLARI DERNEK KURDU

Reuters'a konuşan Filkina'nın ablası Svitlana Safonova, Bucha'daki mezarın başında göz yaşı dökerek “Benim için hayat onun ölümüyle sona erdi” dedi. Kardeşinin yaşam dolu biri olduğunu anlatan Safonova, “Biri uzun bir hastalık sonucu ölünce farklı olur. Ama insan nedensizce beklenmedik şekilde öldürülürse bu bambaşka bir durum” ifadelerini kullandı.

Filkina'nın arkadaşlarından Anastasiya Subaçeva da yakın dönemde Bucha'dan ayrılıp Vilnius'a taşındığını ve bir güzellik salonunda çalışmaya başladığını kaydederek “Instagram'da gezinirken onun elinin fotoğrafını gördüğümde nefesim kesildi” diye konuştu. Subaçeva, Rusya'nın işgaliyle tüm Ukraynalıların hayatlarının çalındığını belirterek “Ama hayatımızı geri almaya çalışıyoruz” dedi.

Reuters, Filkina'nın kızlarının da Bucha'daki çocuklar için bağış toplayan “Mama Ira” isimli bir dernek kurduğunu aktardı.

Bucha Belediye Başkanı, savaşın ilk döneminde Rusların saldırılarında 400'den fazla sivilin öldürüldüğü belirtti.

Rusya o dönemde Ukrayna ve Batı'dan gelen katliam ve savaş suçu iddialarını reddetmişti.

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