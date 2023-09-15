Okullar açıldı Covid-19 vakaları artmaya başladı

Dünya çapında milyonlarca insanı öldüren Covid-19 salgını adeta yeniden hortladı.

Sozcu.com.tr

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Türkiye’de Eris varyantının tespit edildiğini açıklamasıyla birlikte corona virüsü salgını endişesi yine yükselirken, ABD’den de benzer bir açıklama geldi…

Corona virüsünün en yeni varyantlarından biri olan Eris varyantı birçok ülkede görülürken New York’tan Covid-19 ile ilgili bir açıklama yapıldı. New York Valisi Kathy Hochul, okulların bir hafta önce açılmasından sonra Covid-19 vakalarının arttığını duyurdu. Hochul, 6 yaşından büyük çocukların aşı olması gerektiğini söyledi.

“VİRÜS YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR”

ABD’li yetkili Dr. Rami Nakesbhandi, “Bence aşı olmak önemli çünkü Covid-19 vakaları ve hastaneye kaldırılma oranları giderek artıyor. Ben Covid-19 hastaları ile ilgileniyorum ve Covid-19’un değiştiğini söyleyebilirim” dedi.

Nakesbhandi, “Virüs yapısını değiştiriyor ve daha hızlı bulaşıyor ve daha bulaşıcı oluyor. Her birkaç ayda ve her yıl virüs yapısını değiştiriyor ve aşının önceki versiyonlarına göre daha dirençli oluyor” ifadesini kullandı.

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