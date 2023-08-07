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Okyanusta kaybolan genç, 35 saat sonra kurtarıldı

ABD'nin Florida eyaletinde, küçük tekneyle Atlantik Okyanusu açıklarında kaybolan 25 yaşındaki genç, yaklaşık 35 saat sonra sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Kurtarılma anları sahil güvenliğin kameralarına yansıdı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:56 - 07 Ağustos 2023 Güncellenme:
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ABD Sahil Güvenliği tarafından 5 Ağustosta yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Charles Gregory adlı gencin cuma günü sabah küçük teknesiyle Atlantik Okyanusu’na doğru açıldığı ve akşamüzeri geri dönmemesi üzerine kendilerine kayıp olarak bildirildiği ifade edildi.

Sahil güvenlik, Florida eyaletinin Atlantik Okyanusu açıklarında havadan ve denizden yapılan arama çalışmalarında, 5 Ağustos Cumartesi günü Charles Gregory’i yarısına kadar su almış teknede sağ olarak tespit etti.

Yetkililer, Gregorynin uzun süre suda kalmasına rağmen, herhangi bir tedaviye ihtiyacı olmadığını vurguladı. Gencin denizde tespit edilme kurtarılma anları sahil güvenliğin kamerasına yansıdı. (DHA)

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