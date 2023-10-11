Öldürüldüğü iddia edilmişti: Hamas’ın soyup zafer turu attığı dövmeli kadın hakkında çarpıcı iddia

Cumartesi günü Hamas'ın saldırısında öldüğü iddia edilen Alman vatandaşı dövmecinin akıbeti ile ilgili dikkat çekici bir iddia geldi.

Sozcu.com.tr

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Cumartesi günü Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından öldürüldüğüne inanılan Alman dövme sanatçısı Shani Louk’un annesi, Filistin’den kızının hala hayatta olduğuna dair haber aldığını iddia etti.

Alman medyasına konuşan Louk’un annesi Ricarda Louk, “Elimizde Shani’nin hayatta olduğuna dair kanıtlar var ancak kafasında ciddi bir yaralanma var ve durumu kritik. Her dakika çok kritik. Alman yetkililere yönelik mesajında ‘Hızlı hareket etmeli ve Shani’yi Gazze Şeridi’nden çıkarmalısınız! Şu anda yargı yetkisi meselelerini tartışmamalıyız” dedi.

Saldırının hemen ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bilinçsiz ve kısmen çıplak olan Louk’un bir kamyonetin arkasında dolaştırıldığı ve yoldan geçen Hamas militanlarının da genç kadının bedenine tükürdüğü görülüyordu.



Alman olan ancak İsrail’de büyüyen 22 yaşındaki Shani, Hamas’ın yaklaşık 260 sivili katlettiği Nova festivaline katılan yüzlerce masum kişiden biriydi.

Daha önce çekilen görüntülerde Shani’nin festivalde dans ettiği ve kameraya gülümsediği görülüyordu.

Anne Ricarda Louk, olay sırasında kızıyla konuştuğunu söyledi. Louk, kızının kendisini cep telefonuyla aradığını söylerken annesinin de, “Yakınlarda bir sığınak var mı?” diye sorduğu ve daha sonra ise ateş açıldığı kaydedildi. Louk’un annesine sığınak bulmak için söz verdiği ve daha sonra da iletişimin kesildiği belirtildi.

BİNLERCE İNSAN ÖLDÜ

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı’na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmıştı.



Gazze’den düzenlenen saldırılarda en az 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106’sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında Gazze’de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 900 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

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