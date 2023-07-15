Ölüm emri verilen ayının akıbeti belli oldu
İtalya'da bir koşucuyu öldüren "Jj4" isimli 17 yaşındaki dişi ayının akıbeti belli oldu.
İtalya'da Alp dağlarında bir koşucuyu öldüren “Jj4” isimli ayıyla ilgili karar açıklandı.
5 Nisan’da İtalyan Alpleri’ndeki Caldes kasabası yakınlarında koşu antremanı yapan Andrea Papi’ye saldırarak ölümüne yol açan 17 yaşındaki dişi ayı “Jj4” iki hafta sonra yakalanmıştı. Trento Özerk Yönetim Başkanı Maurizio Fugatti, “Jj4″ün görüldüğü yerde vurulması talimatı vermiş, ancak hayvan hakları derneklerinin itirazı üzerine mahkeme bu talimatı durdurmuştu.
Ayının saldırısında ölen Andrea Papi'nin ailesi de “Jj4″ün öldürülmesini istemediklerini açıklamıştı.
2020 yılında da dağda yürüyüş yapan 2 kişiyi yaralayan bozayının akıbeti belli oldu. İtalyan Danıştayı, ayı için verilen itlaf kararının durdurulmasına hükmetti. Yargıçlar, bozayıların uluslararası sözleşmelerle korunduğunu ve “itlafın son çare olmasını gerektirdiğini” belirtti.
Davanın nihai karar için yerel mahkemeye geri gönderileceği açıklandı.