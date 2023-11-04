Ölümünden sonra ailesi harekete geçti: Berlusconi’nin gözde kadınlarına kötü haber

Haziran ayında yaşama veda eden İtalyan siyasetinin dikkat çeken figürlerinden Silvio Berlusconi'nin ailesi dikkat çeken bir adım attı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaptığı gaflarla ve düzenlediği alemlerle tanınan İtalya’nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi, ölümünden sonra gündem olmaya devam ediyor…

Uzun yıllar boyunca İtalya siyasetine yön veren ve bir dönem genç kadınlarla düzenlediği “Bunga bunga” partileriyle gündem olan Berlusconi’nin bu partilere düzenli olarak katılan 20 kadına düzenli maaş ve hediye gönderdiği ortaya çıktı.

Berlusconi’nin Milano’daki Olgettina Caddesi üzerindeki lüks evinde düzenlenen partilere katılan kadınlara her ay 2500 euro verdiği ortaya çıktı. Berlusconi’nin çocuklarının 86 yaşında yaşama veda eden siyasetçinin ölümünden sonra harekete geçti. Berlusconi ailesi bu para yardımını kesme kararı aldı. OIgettina Caddesi üzerindeki eve gittikleri için İtalyan basınında, “Olgettinler” lakabıyla anılan kadınlardan Barbara Guerra’nın Berlusconi’ye ait bir evde yaşadığı ve Berlusconi’nin mirasçılarının bu kadını çıkarmak için de yasal süreç başlattığını duyurdu.

Berlusconi’nin “bunga bunga” skandalı yüzünden 20 kadına 11 yıl boyunca para verdiği ve bazılarına ev de sunduğu kaydedilirken İtalyan medyası Berlusconi’nin bu kadınlara “sus payı” verdiğini öne sürdü. Berlusconi’nin 10 milyon eurodan fazla para ödediği de tahmin ediliyor.

İtalyan Corriere della Sera gazetesi bu kadınların “bunga bunga” partileri sebebiyle kariyerlerinin sona erdiğini iddia etti. Guerra, “Silvio beni her zaman koruyacağını söylemişti ama tutulmayan sözler var” dedi. 38 yaşındaki Alessandra Sorcinelli’nin de Guerra ile aynı bölgedeki bir malikanede yaşadığı ve bu evin de Berlusconi’ye ait olduğu belirtildi. Sorcinelli’nin de Berlusconi’den yaklaşık 237 bin euro, otomobil ve pahalı hediyeler aldığı açıklandı.

Bunga bunga partileriyle ilgili skandal patlak verdiğinde en çok göz önünde olan figür Karima El-Mahroug olmuştu. Ruby lakabıyla tanınan ve 2010’da Berlusconi’yle reşit olmadığı bir dönemde cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Faslı kadın bu iddiaları yalanlamıştı. 30 yaşındaki kadının şu an Genova’da ailesiyle yaşıyor.

İlginizi Çekebilir New York Belediye Başkanı'yla ilgili rüşvet skandalının merkezinde Türkiye var

İlginizi Çekebilir Uçakta rezalet: Erkek kabin memuru, yolcunun etek altının fotoğrafını çekti