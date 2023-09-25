Orban’dan NATO’ya soğuk duş: Üyelik süreci uzuyor

İsveç'in NATO üyeliğini sekteye uğratacak bir açıklama Macaristan Başbakanı Orban'dan geldi.

Sozcu.com.tr

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan’ın İsveç’in NATO üyeliğini onaylamak için acele etmediğini açıkladı ve Temmuz 2022’den bu yana parlamentoda devam eden onay sürecinin daha da uzayacağına işaret etti.

İsveç ve Finlandiya, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Soğuk Savaş döneminde başlayan tarafsızlık politikalarını sona erdirerek geçen yıl NATO’ya üyelik başvurusunda bulundu.

“BEN BÖYLE BİR DURUM GÖREMİYORUM”

Macaristan ve Türkiye, Finlandiya’nın üyelik başvurusunu onaylarken, İsveç’in bazı koşulları yerine getirmesini talep ederek, İsveç’in üyeliğini onaylamadı.

Orban, “İsveç’in NATO üyelik teklifini onaylamamızı gerektirecek acil bir durum olup olmadığını merak ediyorum. Ben böyle bir durum göremiyorum” dedi.