Ortadoğu’da normalleşme rüzgarı: Suudi elçiliği Suriye’ye geri dönüyor

Suriye'nin Arap Birliği'ne yeniden kabul edilmesinin ardından Suudi Arabistan, Suriye'de diplomatik misyonunu yeniden açacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki diplomatik misyonunu yeniden açacağını duyurdu.

Suriye ile diplomatik ilişkileri yaklaşık 10 yıl önce kopan Suudi Arabistan’ın bu adımı, Suriye’nin iki gün önce Arap Birliği’ne yeniden kabul edilmesinin ardından geldi. Birleşik Arap Emirlikleri de dahil olmak üzere bazı Arap ülkeleri, 2011’de gerçekleşen protestolara verdiği karşılık ve iç savaş nedeniyle Beşar Esad’a yönelik yıllar süren dışlamayı tersine çevirerek Şam ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açtı.

Mart ayında Reuters’a konuşan kaynaklar, Şam ve Riyad’ın elçiliklerini yeniden açmak üzere anlaştıklarını söylemişti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, elçiliğin ne zaman yeniden açılacağına dair bir bilgi yer almadı. Suudi Dışişleri Bakanlığı, kararın bölgede güvenlik ve istikrara destek sağlayacağını belirtti.

Suriye devletinin haber ajansında yer alan haberde ise, Şam’ın Suudi Arabistan’daki diplomatik misyonunun çalışmalarını yeniden başlatmaya karar verdiği belirtildi. Şam’a yakın bölgesel bir kaynak, iki ülke arasındaki iletişimin Esad’ın önemli müttefiki olan İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri yeniden başlatmak üzere Çin’in arabuluculuğuyla imzalanan anlaşmanın ardından ivme kazandığını söyledi.

Suudi Arabistan’ın müttefiki olan ABD, bölgedeki devletlerin Esad ile ilişkileri normalleştirme çabalarına karşı çıkmıştı. Bazı Arap ülkeleri de normalleşme karşıtı tutum izlemişti. (Reuters)

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