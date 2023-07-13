Ortalık karıştı: Çin’den Hong Konglu muhaliflere casus hamlesi

Çin, Hong Kong muhaliflerinin düzenlediği Avam Kamarası brifingine sızması için bir "casus" gönderdi.

Sozcu.com.tr

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5 Temmuz’da yaklaşık 200 milletvekili, meslektaş, gazeteci ve demokrasi savunucusu, Tory Partisi milletvekili Bob Seely’nin ev sahipliğinde düzenlenen Hong Kong özel brifingine davet edildi.



Ancak turist olduğunu iddia eden bir adam, yüksek güvenlikli Parlamento Evleri’nin derinliklerindeki bir komite odasında, yalnızca davetlilerin katılabileceği konuşmaya girmeye çalıştı.

İddiaya göre casus, onaylanan listede olmayan bir isim verdi ve kimi temsil ettiğini söylemeyi reddetti. Resmi bir gezi kapsamında tenha komite odasına yönlendirildiğini iddia etti. Kısa bir aradan sonra ayrıldı.

Toplantıda, geçen hafta Pekin kontrolündeki Hong Kong polisi tarafından başlarına 100 bin sterlinlik tutuklama ikramiyesi konulan Finn Lau ve Christopher Mung konuştu.

Toplantı, genellikle turistlerin ziyaret ettiği bölgelerden uzakta, en üst katta bulunan 19 numaralı komite odasında gerçekleştirildi. Bazı Hong Konglular, güvenliklerinden korkarak etkinlik sırasında yüzlerini kapattı.

“UYGUNSUZ, UKALA, HABİS…”

Avam Kamarası dışişleri komitesinin bir üyesi olan Bay Seely, “Eğer bu bir Çin Komünist Partisi casusuysa, bu, rejimin ukala, habis beceriksizliğinin bir başka örneğidir.”

“Pekin’in özel bir parlamento etkinliğinde insanları korkutmak veya fişlemek için bir ajan göndermesi tamamen uygunsuz olur.” dedi.

Bir zamanlar şüpheli Çin Komünist Partisi destekçileri tarafından dövülen Bay Lau ise, “Bu adamın bir ÇKP muhbiri olduğuna inanıyorum. Bu, Parlamento’daki en uzak komite odalarından biridir. Ve en üst kattadır. Rastgele bir Çinli turistin tam doğru zamanda odanın dışında olması ve etkinliğe erişmeye çalışması tesadüf değil.”

“Olay, benim gibi Hong Kongluların karşılaştığı ÇKP tacizinin son örneği. Ancak caydırılmayacağım ve Hong Kong’da demokrasiyi savunmaya devam edeceğim.” dedi.

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