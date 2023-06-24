Otelde cinayet: İki kuzeni güvenlik kameraları ele verdi

ABD'nin Las Vegas şehrindeki bir otelin güvenlik kamerası görüntüleri, öldürülmeden 15 dakikadan önce kurbanlarıyla birlikte yürüyen ve gülen iki cinayet zanlısını ele verdi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüyler ürpertici olay Las Vegas’taki Caesars Palace’ta yaşandı. Polis, 15 Mayıs tarihinde odasında ölü bulunan 25 yaşındaki Bryan Altamirano-Solano’yu öldürmekten şüphelendiği iki kişiyi yakaladı.

Yapılan açıklamada, her ikisi de 20 yaşında olan kuzenler Erika Covington ve Arionna Taylor’ın kurbanın odasından kaçarken görüldüğü ve daha sonra çalıntı bir arabayla kaçtığı tespit edildi.

Daily Mail’in haberine göre, güvenlik kameralarına takılan üçlü, saat 02:36’da koridorda kurbanın odasına doğru yürürken görüldü. Sadece 14 dakika sonra, Covington ve Taylor’ın bu kez yetkililerin Altamirano-Solano’nun çantası olduğuna inandıkları bir şeyle aynı koridorda geri koşarken kaydettiği video kaydedildi.

OTELDEKİ TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDU

Covington ve Taylor, bu ayın başlarında cinayet ve hırsızlık suçlamalarıyla suçlandı. Kurban göğsünden tek kurşun yarası ile öldürüldü.

Altamirano-Solano’nun odasında bulunan bir kurşun sayesinde şüpheliler suçla bağlantılıydı. Polis, bu kurşunun Taylor’ın karıştığı ayrı bir suçta bulunanla eşleştiğini söyledi.

Covington’ın Instagram sayfasında yapılan daha ayrıntılı araştırma, olay gecesi Caesars Palace’ta olduğunu ve videoda görülebilen kıyafetlerin aynısını giydiğini gösterdi.

İki kuzen, 17 Mayıs’ta bir apartman dairesinde tutuklandılar, evde yapılan aramada videoda gösterilen kıyafetler de bulundu. Mahkemeye çıkarılan ikili, suçlamaları reddetti.



İlginizi Çekebilir Turizm cennetinde vahşi cinayet: Genç kadının bulunduğu evden ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir Kuma cinayetinde karar... Mahkemeden merhamet dilendi ama fayda etmedi....

İlginizi Çekebilir 53 sanıklı cinayet davasında 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi