Otelde ölü bulunan hostesin şüpheli ölümü: Ağzı tıkalı bulundu
Cansız bedeni iş için gittiği bir otelde bulunan hostesin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.
ABD, ülkenin ünlü havayolu şirketi American Airlines’ın hostesi Diana Ramos’un şüpheli ölümünü konuşuyor…
Las Vegas’ta yaşayan 66 yaşındaki Ramos’un cansız bedenini otelde çalışan temizlik görevlileri odasına girince gördü. Otelden 2 gün önce çıkış yapması gereken Ramos’un cansız bedenini bulan temizlik görevlileri hemen yetkililere durumu bildirdi.
AĞZINDA KUMAŞ PARÇASI BULUNDU
Otel odasında incelemelerde bulunan yetkililer kadının ölümü ile ilgili bazı bilgiler paylaşsa da bütün detayları açıklamadı. 66 yaşındaki Ramos’un ağzında bir kumaş parçası bulunduğu ve incelemenin devam ettiği belirtildi.
ABD medyasına konuşan American Airlines’tan bir yetkili, “Herkes şu an neler olduğunu anlamaya çalışıyor. Neden uçuş ekibinin onu arkada bıraktığını anlamaya çalışıyoruz” dedi. Los Angeles’tan Philadelphia’ya giden uçakta görev alan ve geceyi otelde geçiren Ramos’un 25 yıldır aynı şirkette çalıştığı belirtildi.
Ramos’un ölümü sebebi açıklanmazken, yetkililer, “Ani bir ölüm” yorumunu yaptı. Otopsi sonucunun henüz çıkmadığı belirtildi.