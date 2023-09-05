Otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 12 kişi öldü
Nijerya'nın Kogi eyaletinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Sözcüsü Bisi Kazeem, yaptığı açıklamada, eyaletindeki Obajana-Lokoja kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyonete çarptığını belirtti.
12 KİŞİ ÖLDÜ
Kazeem, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını ifade etti.
Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Kazeem, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi. (AA)