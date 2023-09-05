Abone Ol

Otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 12 kişi öldü

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Otobüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 12 kişi öldü

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Sözcüsü Bisi Kazeem, yaptığı açıklamada, eyaletindeki Obajana-Lokoja kara yolunda hız yapan yolcu otobüsünün seyir halindeki kamyonete çarptığını belirtti.

12 KİŞİ ÖLDÜ

Kazeem, kazada 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını ifade etti.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu dile getiren Kazeem, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu söyledi. (AA)

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varİlginizi ÇekebilirKatliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı varTEM Otoyolu'nda kaza: 4 ölü, 4 yaralıİlginizi ÇekebilirTEM Otoyolu'nda kaza: 4 ölü, 4 yaralı
X Reklam