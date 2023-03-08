Pakistan karıştı, muhalifler polisle çatıştı

Pakistan'da miting hazırlığındaki eski Başbakan Han'ın destekçileri gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Pakistan’da miting yapacağını duyuran eski Başbakan İmran Han’ın destekçileri, eyalet hükümetinin Lahor’un çeşitli noktalarında 4’ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan kararını ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin Pencap’taki seçim kampanyası için Lahor'da miting düzenleme kararı sonrası çok sayıda PTI destekçisi Han’ın evinin çevresinde bir araya geldi. Pencap hükümeti ise miting öncesi Lahor’un çeşitli noktalarında 4’ten fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklayan bir karar aldığını duyurdu.

Eyalette 7 gün boyunca her türlü protesto, miting ve eylem de güvenlik tehdidi ve trafiğin aksaması sebebiyle yasaklandı. Polis, eyalet hükümetinin kararına rağmen Han’ın evinin çevresinde toplanan PTI destekçilerine göz yaşartıcı gaz ve TOMA ile müdahale etti.

Yaşanan olaylarda emniyet mensupları, çok sayıda PTI taraftarını gözaltına aldı.

PTI lideri Han, Twitter'dan yaptığı açıklamada, polisin müdahalesine tepki gösterdi.

Pencap’ta 30 Nisan’da eyalet seçimleri düzenlenecek.

HÜKÜMET GEÇEN YIL DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan’da parlamentoda 10 Nisan 2022’de yapılan güven oylamasında 174 “hayır” oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif’in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan’da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti. (AA)

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