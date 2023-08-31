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Pakistan’da askerlere yönelik intihar saldırısı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 9 asker öldü, 20 asker yaralandı.

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Pakistan’da askerlere yönelik intihar saldırısı

Pakistanlı yetkililer, eyalete bağlı Afganistan sınırındaki Bannu ilçesinde güvenlik konvoyuna bomba yüklü motorlu bisikletle intihar saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırısında 9 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Saldırıyı üstlenen olmadı. 2022’den bu yana güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştıran Pakistan Talibanı’ndan şüphelenildiği kaydedildi.

Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresine 30 Temmuz’da düzenlenen saldırıda ise 63 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

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