Pakistan’da askerlere yönelik intihar saldırısı
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 9 asker öldü, 20 asker yaralandı.
Pakistanlı yetkililer, eyalete bağlı Afganistan sınırındaki Bannu ilçesinde güvenlik konvoyuna bomba yüklü motorlu bisikletle intihar saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırısında 9 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.
Saldırıyı üstlenen olmadı. 2022’den bu yana güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştıran Pakistan Talibanı’ndan şüphelenildiği kaydedildi.
Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresine 30 Temmuz’da düzenlenen saldırıda ise 63 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)