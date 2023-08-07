Pakistan’da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde düzenlenen bombalı terör saldırısında, aralarında bir siyasetçinin de bulunduğu 7 kişi yaşamını yitirdi.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan’ın Keç bölgesinde yol kenarına yerleştirilen uzaktan kumandalı bomba, sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Bombalı terör saldırısında, aralarında Belucistan Halk Partisi’nden (BAP) İshak Yakub'un da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen olmadı.

Kuzey Veziristan bölgesinde sabah saatlerinde medyana gelen bombalı saldırıda ise karı koca 2 sivil ölmüştü.

SALDIRILAR YÜZDE 79 ARTTI

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsünün verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında terör saldırıları 2022’ye göre yüzde 79 arttı.

Yılın ilk 6 ayında 271 terör saldırısı gerçekleşti ve 389 kişi yaşamını yitirdi. 2022’nin aynı döneminde 151 terör saldırısı gerçekleşmiş ve 293 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan’da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini savunuyor, Afganistan ise bu iddiaları reddediyor. (AA)

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