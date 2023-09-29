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Pakistan’da camide patlama: Onlarca kişi enkaz altında kaldı

Pakistan'ın Peşaver kentinde yaşanan şiddetli patlamada çok sayıda kişi yıkılan caminin enkazı altında kaldı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:34 - 29 Eylül 2023 Güncellenme:
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Pakistan’da camide patlama: Onlarca kişi enkaz altında kaldı

Pakistan’ın Peşaver kentinde bir cami yakınında cuma namazı sırasında şiddetli patlama meydana geldi.

Pakistan basını olayda caminin yıkıldığını, 30-40 kişinin enkaz altında kaldığını ve bölgede büyük panik yaşandığını aktardı.

Patlama, Mastung bölgesinde bir cami yakınında yaşanan saldırıda 52 kişinin ölmesinin ardından geldi.

Ülkede ocak ayında düzenlenecek seçimler öncesinde terör örgütlerinin kanlı saldırıları giderek artıyor. Yetkililer özellikle dini etkinlikleri hedef alan yeni saldırılar yaşanabileceği uyarısında bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor…

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