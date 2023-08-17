Pakistan’da Hristiyanların evlerine saldırılar tansiyonu yükseltti

Pakistan'da kiliselere yönelik saldırılar nedeniyle 100'den fazla kişi gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir Hristiyanın Kur’an-ı Kerim’e yönelik saygısızlık yaptığı iddiasıyla kiliselere ve Hristiyan azınlıkların evlerine yapılan saldırılar nedeniyle 100’den fazla kişi gözaltına alındı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pencap’ın Faysalabad bölgesine bağlı Jaranvala kentinde bir Hristiyan’ın Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık yaptığı iddia edildi. Kur’an-ı Kerim’e saygısızlık iddiasına tepki gösteren bir grup, söz konusu kişinin ve kentteki diğer Hristiyanların evlerini hedef aldı, kiliselere zarar verdi.

BAŞBAKANDAN SERT UYARI

Kamu düzeninin sağlanması için olayların yaşandığı bölgelere 6 binden fazla güvenlik gücü konuşlandırıldı. Yetkililer, çıkan olaylarda can kaybı ve yaralı olmadığını açıkladı.

Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaşanan hadiseleri kınadı.Kakar, hukuku ihlal eden ve azınlıkları hedef alanlara karşı sert eylemde bulunulacağını belirtti.

Saldırılar sonrası üst düzey soruşturma talimatı verildi. (AA)

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