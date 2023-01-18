Pakistan’da seçim çatışması

Pakistan'ın Sind eyaletinin bazı bölgelerinde yapılan yerel seçimleri protesto eden rakip parti taraftarları arasında çatışma yaşandı.

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Ulusal basındaki haberlere göre, Karaçi ve Haydarabad’da hafta sonu yapılan yerel seçim sonuçları, bazı partilerin taraftarlarınca protesto edildi.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ve Pakistan Halk Partisi (PPP) taraftarları, Kimari, Gülşen-i Hadid ve Kayyumabad gibi bölgelerde karşı karşıya geldi.

Kimari de Belediye Başkanlığı Ofisi önünde karşılıklı slogan atan rakip partililer, daha sonra birbirlerine taş ve sopa fırlattı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Polis, PPP ve PTI destekçilerine TOMA ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 2’si gazeteci çok sayıda kişi yaralandı.

Cemaat-i İslami Partisi taraftarları da Gülşen-i Hadid bölgesinde seçimlerde manipülasyon yapıldığı gerekçesiyle gösteri düzenledi. Yolları kapatan protestocular, trafiği durma noktasına getirdi.

Sosyal medyada, göstericilerin bazı bölgelerde lastik yakarak yolları kapattığı görüldü. (AA)

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