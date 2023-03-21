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Pakistan’da siyasetçinin aracına silahlı saldırı: 10 ölü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde eski Başbakan İmran Han'ın liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) mensubu Atıf Munsif Han'ın aracına düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 01:26 - 21 Mart 2023 Güncellenme:
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Pakistan’da siyasetçinin aracına silahlı saldırı: 10 ölü

Dawn gazetesindeki habere göre, Abbottabad şehrinde eski eyalet bakanlarından Munsif Han Cadun’un oğlu ve PTI Bölge Sorumlusu Atıf Munsif Han’ın aracı, silahlı bir grubun saldırısına uğradı.

10 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırıda, Atıf Munsif Han dahil 10 kişi yaşamını yitirdi. Polis, olayın eski bir düşmanlığa dayandığından şüpheleniyor.

PTI’dan çok sayıda siyasetçi saldırıya tepki göstererek, olayın aydınlatılmasını istedi. (AA)

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