Pakistan’da Türkiye’ye yapılan deprem yardımıyla ilgili kriz sürüyor: Ünlü gazeteciye yasak geldi

Türkiye’de büyük yıkıma yol açan depremler sonrasında birçok ülke Türkiye'ye yardım yağdırırken, bir ülkede deprem desteğiyle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor.

Sozcu.com.tr

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler Türkiye'yi yasa boğarken, bir ülkede deprem yardımlarıyla ilgili tartışmalar krize yol açtı.

Pakistan, depremler sonrası Türkiye'ye ilk yardım gönderen ülkelerden biri olmuş, ülkenin Başbakanı Şahbaz Şerif de Türkiye'yi ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

Türkiye'ye gönderilen deprem yardımlarıyla ilgili bir iddia ise ülkede büyük tartışma yaratmıştı. Ülkenin tanınan gazetecilerinden Şahid Masud, canlı yayında şok bir iddiada bulunarak, Pakistan'ın Türkiye'ye gönderdiği yardım paketlerinin, geçen yıl Türkiye'nin Pakistan'da meydana gelen sel felaketinde ülkeye gönderdiği paketler olduğunu öne sürmüştü.

Masud, Türkiye'nin gönderdiği yardım paketlerinin üzerine ‘Sindh Hükümeti' ve ‘Pakistan Hükümeti' işareti konarak aynen geri gönderildiğini söylemişti. Pakistan basını da, “Eğer bu iddia doğruysa Pakistan büyük bir uluslararası utançla karşı karşıya kalacak” yorumunu yapmıştı.

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Pakistan'ın medya denetleme kurumu Pemra, dün iddiayı ortaya atan Masud'un “yalan haber” yaptığını savunarak ünlü gazeteciye ekran yasağı getirdi. Pemra, Masud'un kendi programında ortaya attığı iddianın “tamamen temelsiz” olduğunu, iddianın Pakistan hükümetine karşı propaganda amacı taşıdığını belirtti.

Bu haberin “dost ülke Türkiye” ile diplomatik ilişkilere büyük zarar verdiği kaydedilen açıklamada, Masud'un iki hafta süreyle televizyona çıkmasının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye'deki Pakistan elçiliğinin de konuyu incelediği, Masud'un ise haber nedeniyle canlı yayında özür dilediği kaydedildi.

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