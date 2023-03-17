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Pakistan’dan korkunç olay… Aynı aileden 10 kişi öldü

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bir evde çıkan yangında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aynı aileden 10 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

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Pakistan’dan korkunç olay… Aynı aileden 10 kişi öldü

Dawn gazetesindeki habere göre, Lower Kohistan bölgesinde ahşap bir evde elektrik aksamının kısa devre yapması sebebiyle yangın çıktı.

Yangında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu aynı aileden 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yangın sebebiyle 8 büyükbaş hayvan da telef oldu.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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