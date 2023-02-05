Pakistan’ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref yaşamını yitirdi

Pakistan'ın eski cumhurbaşkanı Pervez Müşerref'in yaşamını yitirdiği açıklandı. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Müşerref'in Dubai'deki bir hastanede öldüğü belirtildi.

Sozcu.com.tr

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2001 ile 2008 yılları arasında Pakistan’ın cumhurbaşkanı olarak görev yapan ve son yıllarda ülkesinden kaçarak Dubai’de yaşayan Pervez Müşerref’in yaşamını yitirdiği açıklandı.

Pakistan medyası 79 yaşındaki Müşerref’in bir süredir hastalıklarla mücadele ettiğini açıklarken son nefesini Dubai’deki bir hastanede verdiğini duyurdu. Göreve geldikten sonra reformcu kararlarla uluslararası kamuoyunun desteğini toplayan Müşerref, ABD’nin en müttefiklerinden biri olarak görülüyordu.

Uzmanlar, Hindistan ile Pakistan arasında bitmek bilmeyen bir kriz olan Keşmir sorununun Müşerref döneminde çözülmeye yakın olduğunu fakat barış görüşmelerinin Müşerref döneminin sonrasında ilerlemediğine de dikkat çekti.

2013 yılında Pakistan’da seçimlere girmek isteyen fakat diskalifiye edilen Müşerref, 2007 yılında anayasaya aykırı bir biçimde olağanüstü hâl ilan ettiği ve yargı mensuplarını tutuklattığı gerekçesiyle vatana ihanetle suçlandı. 2007’de suikasta kurban giden eski Başbakan Benazir Butto’yu Taliban’ın öldüreceğine dair istihbarat almasına rağmen gerekli tedbirleri almamakla suçlanmıştı.

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