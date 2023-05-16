Pansiyonda korkunç yangın: 10 ölü

Yeni Zelanda'da bir pansiyonda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr

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Yeni Zelanda’nın başkenti Wellington’daki bir pansiyonda çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

Radio New Zealand (RNZ), pansiyon olarak kullanılan bir binada gece saatlerinde çıkan yangında ölenlerin sayısının 10’a yükseldiğini ve içeride çok sayıda kişinin mahsur kaldığını duyurdu.

İtfaiye ve Acil Durum yetkilileri, binada 11 kişinin kayıp olduğunu, pansiyondan tahliye edilen 52 kişiden 4’ünün ise hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Yetkililer, yangının çıkış nedeni hakkında herhangi bir bilgi olmadığını, polisin soruşturmasının sürdüğünü kaydetti.

Başbakan Chris Hipkins de basına yaptığı açıklamada olayı “trajedi” olarak nitelendirirken, binada yangın söndürücü bulunmadığını aktardı. (AA)

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