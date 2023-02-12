Papa Francis: ‘Depremden etkilenenler için neler yapabileceğimizi düşünelim’

Papa Francis, Aziz Petrus Meydanı'ndaki pazar ayininde, "Dua ve somut destekle Türkiye ve Suriye'de deprem mağdurlarına yakın olmaya devam ediyoruz" dedi.

Sozcu.com.tr

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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen deprem mağdurları için neler yapabileceklerini düşünmeleri gerektiğini söyledi.

Papa, Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’nda her pazar icra edilen Angelus duasından sonra yaptığı konuşmada, “Dua ve somut destekle Türkiye ve Suriye’de deprem mağdurlarına yakın olmaya devam ediyoruz” dedi.

Bir televizyon programında depreme dair görüntüleri izlediğini anlatan Papa Francis, “Programda, felaketin görüntülerini, depremden dolayı acı çeken halkların ıstıraplarını gördüm. Onlar için dua edelim, unutmayalım. Dua edelim ve onlar için neler yapabileceğimizi düşünelim” diye konuştu.

Papa, pazar duasında Ukrayna’yı da unutmamaları gerektiğini ifade ederek, bu ülkede barış yollarının açılması ve sorumlu kişilerin bu yolu izlemesi dileğini dile getirdi. (AA)