Papa Franciscus: Putin ve Zelenskiy ile görüşmeye açığım

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Ukrayna'da barış için hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye açık olduğunu bildirdi.

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Papa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Güney Sudan’a yaptığı ziyaret sonrasında başkent Cuba’dan Roma’ya dönüşünde gezisini takip eden gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Birkaç hafta sonra Ukrayna’daki savaşın birinci yılının dolacağı hatırlatılan Papa, Zelenskiy ve Putin ile görüşmeye açık olduğunu belirterek “Kiev’e gitmediysem o zamanlar Moskova’ya gitmenin mümkün olmamasındandı ama diyalog halindeydim. Aslında savaşın 2. gününde Rus Büyükelçiliğine gittim ve Moskova’ya gidip Putin ile görüşmek istediğimi söyledim. Sonra (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Bakan Lavrov, ‘Buna sonra bakalım.’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Papa, dünyadaki tek savaşın Ukrayna-Rusya Savaşı olmadığına işaret ederek, “Suriye 12-13 yıldır, Yemen 10 yıldan fazladır savaş halinde, ana vatanlarından sürüldükleri için dünyayı dolaşan yoksul Rohingya halkını düşünün. Her yerde, Latin Amerika’da da kaç tane savaş çıkabilecek yer var. Bütün dünya savaş halinde ve kendi kendini yok ediyor. Bunu zamanında durdurmalıyız. Sakin kafaya ihtiyacımız var.” diye konuştu.

“KENDİMİZİ, AFRİKA’NIN SÖMÜRÜLMEK İÇİN VAR OLDUĞU FİKRİNDEN KURTARMALIYIZ”

Şiddetin günlük bir tema olduğunu belirten Papa, “Güney Sudan’da da bunu gördük. Şiddetin nasıl kışkırtıldığını görmek acı verici. Silah satışı bu unsurlardan biri. Silah satışı, bence dünyanın en büyük vebası. Bu işlerden anlayan biri, bana bir yıl boyunca silah satmadan dünyadaki açlığın sona ereceğini söyledi. Bu doğru mu bilmiyorum ama bugün silah satışı zirvede.” yorumunu yaptı.

Papa, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin çok fazla doğal kaynağa sahip olduğunu söyleyerek “Kelime için bağışlayın ama çok fazla doğal kaynağa sahip olmak insanları Kongo'yu sömürmeye çekiyor ki ‘Afrika sömürülmeli’ fikri söz konusu. Ama kendimizi, Afrika'nın sömürülmek için var olduğu fikrinden kurtarmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin bir sorusu üzerine Papa, “Eşcinsel eğilimli insanlara suçlu muamelesi yapmak haksızlıktır.” dedi.

Katoliklerin ruhani lideri, bu yıl içerisinde “Dünya Gençlik Günü” kapsamında Portekiz’in başkenti Lizbon’a ve 23 Eylül’de de Fransa’nın Marsilya kentine gideceğini ifade ederken, bir ilk olacak şekilde Marsilya’dan Moğolistan’a gidilmesi üzerinde çalışıldığını aktardı.

Papa, 2024’te Hindistan’ı ziyaret etmeyi planladığını da kaydetti. (AA)

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