Papa Franciscus’tan depremzedelere 10 bin termal içlik

Avrupa ülkelerinin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yönelik yardımları sürerken, Hollanda 10 milyon euro ek destekte bulundu, İspanya'daki Türk ve İspanyol vatandaşlar Türkiye'ye 71 tonu aşkın yardım malzemesi gönderdi. Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un ise depremden etkilenen sığınmacılara 10 bin termal içlik gönderdiği belirtildi.

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Hollanda hükümeti, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelerin gıda, su, ilaç ve barınma ihtiyaçları için 10 milyon euro daha ek yardım yapılacağını açıkladı.

Hollanda Ticaret Bakanı Liesje Schreinemacher, söz konusu ek yardımın ülkedeki çok sayıda STK’nin, Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için ortaklaşa yürüttüğü Giro555 kampanyası hesabına gönderileceğini belirtti.

Giro555 kampanyasında yaklaşık 42 milyon euro bağış toplandı. Çok sayıda televizyon ve radyonun bugün yapacağı ortak yardım yayınlarıyla bu rakamın artması hedefleniyor.

Hollanda’da depremlerden etkilenen bölgelere ihtiyaç malzemesi toplanması için başlatılan kampanyalar yoğun ilgi görürken, Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğinin belirlediği toplama merkezleri de Türk ve Hollandalı vatandaşların getirdiği ayni yardımlarla doldu.

Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Şu ana dek Hollanda’dan 19 bin ısıtıcı, 2 bin 200 jeneratör, 816 çadır, 32 bin battaniye, 620 ton giyecek, 231 ton tıbbi malzeme Kahramanmaraş, Adana, Hatay ve Gaziantep’e doğrudan gönderildi. Ankara ve Edirne koordinasyon merkezlerine büyük miktarda sevkiyat yapıldı.” ifadelerine yer verdi.

İSPANYA

İspanya’da toplanan ve Türkiye’ye sevk edilen yardım malzemesinin 71 tonun üzerinde olduğu bildirildi.

İspanyol hükümetinin ve halkının depremzedelere yardım için tüm imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği 1. Müsteşarı ve Maslahatgüzarı Ayşe Zeybek, “Büyükelçiliğimizin koordinasyonunda, vatandaşlarımız ve İspanyol dostlarımız yardım toplama ve sevkiyat çalışmalarını 10 lojistik merkezde yürütüyor.” dedi.

Zeybek, “71 tondan fazla yardım malzemesi, 3 tır, 1 kargo uçağı, 4 yolcu uçağı ve 1 gemi konteyneri ile ülkemize sevk edildi. Yardım toplama ve sevkiyat çalışmalarımız sürüyor. Gönderilen malzeme depremzedelerin acil ihtiyaç duydukları çadır, battaniye, uyku tulumu, kışlık kıyafet, hijyen malzemesi, tıbbi malzeme ve gıdadan oluşmakta.” ifadelerini kullandı.

PAPA, SIĞINMACILAR İÇİN 10 BİN TERMAL İÇLİK GÖNDERİYOR

Vatikan resmi yayın organı Vatican News’teki habere göre, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, depremden etkilenen sığınmacılara 10 bin termal içlik gönderiyor.

Söz konusu termal içliklerin, İtalyan hükümeti ile diğer sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını taşıyan ve bu sabah Napoli limanından ayrılan MSC Aurelia gemisiyle birkaç gün içinde İskenderun Limanına ulaşacağı belirtildi. Termal içliklerin Kilis'teki sığınmacı kampına gönderildiği ifade edildi.

Papa, 12 Şubat’ta geleneksel pazar duasında depremden etkilenenlerin acısını hafifletmek için somut destek istemişti. (AA)

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