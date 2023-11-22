Papa’dan İsrail-Hamas savaşıyla ilgili açıklama

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis bugün Orta Doğu'da devam eden şiddet dalgasıyla ilgili konuştu.

Sozcu.com.tr

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Papa Francis, 7 Ekim’de Hamas’ın silahlı kanadı Kassam Tugayları’nın saldırısından sonra alevlenen ve İsrail’in sivilleri hedef almaya başladığı savaş ile ilgili konuştu.

Katolik aleminin ruhani lideri, “Bu yaşanan gerilim savaşı geçti ve terörizme evrildi” dedi. Bugün Vatikan’da Hamas’ın kaçırdığı İsraillilerin aileleri ve Gazze’de aileleri olan Filistinlilerle ayrı ayrı görüşen Papa, yaşananlara tepki gösterdi.

Papa, her iki tarafın da acı çektiğini söyledi.