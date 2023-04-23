Papa’dan Sudan’da şiddetin bir an önce durması çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Sudan'daki durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek, bir an önce şiddetin sona ermesi çağrısında bulundu.

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Vatikan’ın ünlü Aziz Petrus Meydanı’na bakan çalışma ofisinin penceresinden geleneksel pazar duasını yapan Papa, Sudan’daki gelişmelere değindi.

Papa, meydanda toplanan inananlara hitaben yaptığı konuşmada, “Ne yazık ki, Sudan’daki durum ciddiyetini korumakta. Bu nedenle şiddetin bir an önce son bulması ve diyalog yolunun yeniden açılmasına yönelik çağrımı yineliyorum. Herkesi, Sudanlı kardeşlerimiz için dua etmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Papa Franciscus, savaşın devam ettiği Ukrayna’yı da unutmamaları gerektiğini kaydetti.

SUDAN’DAKİ ÇATIŞMA

Sudan’ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında “HDK’nin tamamen orduya katılmasını” öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın, orduyla çatışan HDK’nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, çatışmalarda 400’den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik “insani” ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu. (AA)

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