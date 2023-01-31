Paralı ordu Wagner’den kaçan Rus komutan: Savaşmak istemeyenleri öldürüyorlardı

Ukrayna’da devam eden savaşla tüm dünyanın gündemine yerleşen Rus paralı asker şirketi Wagner’in Norveç’e kaçan üst düzey komutanlarından Andrey Medvedev, merak uyandıran örgütle ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Suriye, Libya ve Afrika ülkelerindeki çatışmalarda da yer aldığı bilinen Rus paralı ordusu Wagner, son dönemde Ukrayna'da giderek şiddetlenen savaşta binlerce paralı askerle kilit rol oynuyor.

Rusya daha önce Wagner’in devletle bağlantısını reddetse de son dönemde Rusya lideri Vladimir Putin'in Wagner savaşçılarına madalya taktığı görüntüler dikkat çekti. Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigozhin'in ismi de son aylarda Putin'in halefleri arasında gösteriliyor.

Grubun paralı askerlere ayda yaklaşık 1500 dolar, cepheye giderlerse de 2 bin dolar ödediği söyleniyor.

Wagner grubunun yükselişi dikkat çekerken son haftalarda örgüt, başka bir gelişmeyle daha gündeme geldi. Rus askeri şirketi Wagner'in üst düzey üyesi olduğu belirtilen Andrey Medvedev, Norveç'e kaçarak sığınma talebinde bulundu, ardından da ülkeye yasa dışı yollarla girdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Wagner'in birçok sırrını bilen Medvedev, kaçışından sonra ilk röportajını CNN'e verdi ve gizemli örgütle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Wagner yöneticisi olarak gördüğü vahşet nedeniyle kaçmak kararı aldığını anlatan Rus, paralı askerlerin genelde çok az bilgiyle ön cepheye gönderildiğini, isteksiz askerlere karşı çok acımasız yöntemler kullanıldığını belirtti. Oslo'daki hapishanede röportajı gerçekleştiren Medvedev, “Savaşmak istemeyenleri çembere alıp yeni gelenlerin gözü önünde vuruyorlardı” dedi.

‘NE TALİMAT NE TAKTİK VARDI’

Wagner'e gönüllü olarak katıldığını ve 2021'de Ukrayna'nın Donetsk bölgesine savaşmaya gittiğini kaydeden 26 yaşındaki genç, Wagner'in Ukrayna savaşında Rus ordusunun da önüne geçtiğini savundu. Doğrudan rapor verdiği Wagner kurucusu Yevgeny Prigozhin'i “şeytan” olarak niteleyen Medvedev, örgütün savaş yöntemleriyle ilgili olarak “Ortada gerçek anlamda bir taktik yok. Ne yapmamız gerektiği konusunda bir talimat da almıyoruz” ifadelerini kullandı.

Savaşta ölen çok sayıda Rus'un “kayıp” sayıldığını anlatan Medvedev, iki tarafta da kendisini duygulandıran kahramanlık hikayeleri gördüğünü söyledi. Medvedev, anlattıklarının Putin ve Prigozhin'in yargı önüne çıkmasını sağlamasını umduğunu da sözlerine ekledi.

İlginizi Çekebilir Kremlin: ABD'nin Wagner'e yönelik suçlamaları asılsız

İlginizi Çekebilir Beyaz Saray duyurdu: Wagner uluslararası suç örgütü olarak tanınacak

İlginizi Çekebilir Korkutan iddia: Tarih verildi, Putin Ukrayna'ya yeni bir saldırı hazırlığı içinde