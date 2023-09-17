Paris araç trafiğine kapatıldı: Parisliler nefes alsın

Fransa'nın başkenti Paris, "sakinlerinin nefes alması" ve araç dumanından uzak kalması için 17 Eylül 2023 Pazar günü araç trafiğine kapatıldı.

Sozcu.com.tr

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Paris Belediyesinin internet sitesindeki bilgilere göre, bu yıl 9’uncusu düzenlenen “Paris Nefes Alıyor” etkinliği kapsamında Parisliler yerel saatle 11.00-18.00 arasında motorlu araçlarını hareket ettirmedi.

Paris sakinlerinin “nefes alması” ve dumandan uzak kalmasının hedeflendiği etkinlik kapsamında başkentteki turistik Şanzelize Caddesi dahil yollar araç trafiğine kapatıldı. Scooter kullananlar, patenli ve kaykaylı gençler, koşu ve yürüyüş yapanlar cadde ve yolları doldurdu.

Toplu taşıma, acil yardım araçları ve taksilerin muaf tutulduğu bu etkinlik kapsamında, söz konusu araçların acil durumlar hariç hız limitleri saatte 20 kilometreye düşürüldü.

Pazar günü dışarıdan araçlarıyla başkente giriş yapanlar ise burada ikamet ettiklerine dair resmi belgeyi ibraz etmek zorundaydı, aksi durumda güvenlik güçleri araçla geçişlerine izin vermedi.

Paris’te halihazırda yürürlükte olan yönetmeliğe göre yıl boyunca motorlu araç ve elektrikli scooterlar için şehir içi azami hız limiti saatte 30 kilometre olarak uygulanıyor.

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