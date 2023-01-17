Paris, scooterlar için referanduma gidiyor

Fransa'nın başkenti Paris'te elektrikli scooterların kullanılmaya devam edilip edilmeyeceğine ilişkin halk oylaması düzenlenecek.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de de sık sık tartışmaya sebep olan scooterlar ile ilgili dikkat çekici bir hamle Fransa’nın başkenti Paris’ten geldi.

Paris’te elektrikli scooterların kullanılmaya devam edilip edilmeyeceğine ilişkin halk oylaması düzenleneceği açıklandı. Oylamanın 2 Nisan’da yapılması planlanıyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Le Parisien gazetesine verdiği demeçte, kendisinin yasaklamadan yana olduğunu, ancak Parislilerin vereceği her karara saygı duyacağını söyledi.

Hidalgo ayrıca, yasaklama planının, insanların kendilerine ait olan scooterları hedeflemediğini söyledi ve “Onlar problem değil” dedi.

Hidalgo’nun kentsel ulaşımdan sorumlu yardımcısı David Belliard da maliyet-fayda analizinin “kiralama planlarını desteklemediğini” söyledi.

Belliard, “Scooterlar yolumuzu kapatıyorlar ve tehlikeliler. Vatandaşlardan scooterlar hakkında çok fazla olumsuz geri bildirim geldi” diyerek, yasaktan yana olduğunu belirtti.

Paris’te, elektrikli scooterların park etme yasakları ihlal edilerek, çeşitli yerlere bırakıldıkları, hatta bazen kentin içinden geçen Seine nehrine atıldığı bile görülüyor.

Referandum, Paris'te bulunan toplam 15 bin elektrikli scooterı ilgilendiriyor.

Anne Hidalgo'nun dikkat çektiği bir başka sorun da ülkenin diğer büyük şehirlerinde de olduğu gibi birçok scooter nehirlere ya da göllere atılıyor. Bu da akülü olan araçların bataryalarından sulara zehirli kimyevi maddeler sızdığını düşündürüyor.

GERİ DÖNÜŞÜM SORUNU ORTAYA ÇIKIYOR

Bu araçların bataryalarının kullanılmaz hale gelmesi durumunda ise geri dönüşüm sorunu ortaya çıkıyor.

Hidalgo'nun verdiği bilgiye göre, Paris'te scooterları işleten üç firmanın Paris Belediyesi ile imzaladıkları sözleşmelerin mart sonunda sona ermesi nedeniyle referandum 2 Nisan'da düzenlenecek.

Referandumdan scooterların yasaklanması yönünde çıkacak karar, toplam 450 bin kullanıcısı bulunan bu üç şirkette çalışan 800 kişinin işine son verilmesi anlamına geliyor.