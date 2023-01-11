Paris’te bıçaklı saldırı, yaralılar var
Fransa’nın başkenti Paris’teki Gare du Nord tren istasyonu bu sabah bıçaklı saldırıya sahne oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişinin tren istasyonunda düzenlediği bıçaklı saldırıda 1’i polis 6 kişi yaralandı.
Gare du Nord tren istasyonundaki bıçaklı bir saldırganın alandaki yolculara saldırarak çok sayıda kişiyi yaraladığı belirtildi. Sağlık ekiplerinin alandaki yaralılara müdahale ettiği bildirildi.
Olayda polis tarafından vurulan saldırgan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Emniyet yetkilileri saldırının nedeniyle ilgili açıklama yapmadı.
Açıklamada, kesintiye uğrayan tren seferlerinin yeniden başladığı kaydedildi.
İçişleri Bakanı Gérald Darmanin, olayın araştırıldığını duyurdu.