Paris’te kilise saldırılarına soruşturma

Paris'te artan kilise kundaklama girişimlerine yönelik soruşturma açıldı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’nın başkenti Paris’te kiliselere yönelik artan kundaklama olayları nedeniyle savcılık soruşturma başlattı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris’in farklı bölgelerinde son günlerde birçok kilise kundaklandı. Kundaklama sonucunda başkentin 10. bölgesindeki Saint-Laurent Kilisesi’nde büyüyen yangın hasara yol açarken, 19. bölgedeki Notre-Dame-de-Fatima Kilisesi’ne 17 ve 22 Ocak tarihlerinde 2 kez kundaklama girişimi yapıldı.

18 Ocak’ta da 10. bölgedeki Saint-Martin-des-Champs Kilisesi kundaklanırken, bu kundaklamalarda sıvı ve katı yanıcı maddelerin kullanıldığı tespit edildi.

Savcılık, “Bir dine yönelik kasıtlı zarar verme” suçlaması kapsamında soruşturma başlatırken, kundaklamanın kim ya da kimler tarafından yapıldığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da Twitter’dan kundaklama girişimlerini kınarken Piskoposluğun yanında olduğunu ifade etti. (AA)

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