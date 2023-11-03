Parlamentodan ‘lüks yat’ isteyen devlet başkanına soğuk duş

Ekonomik krizdeki Nijerya’da Parlamento, Devlet Başkanı Tinubu'nun lüks yat talebini reddetti ve paranın öğrencilere kredi olarak verilmesini kararlaştırdı.

Sozcu.com.tr

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Nijerya Parlamentosu’nun alt kanadı, hükümetin Devlet Başkanı Bola Tinubu’ya 6 milyon dolarlık bir yat alma planını reddetti.

BBC’nin haberine göre, milletvekilleri bütçe teklifindeki bu harcamayı değiştirerek 6 milyon doların öğrencilere kredi olarak verilmesini kararlaştırdı.

İnsan hakları savunucusu eski milletvekili Shenu Sani “Yoksul halk bir kanoda yaşam mücadelesi verirken ülkenin liderine yat alamazsınız” dedi. Nijerya Sosyo-Ekonomik Haklar ve Hesap Verilebilirlik Projesi de,“137 milyon Nijeryalı aşırı yoksulluk içinde yaşarken bu yat alımı hiçbir şekilde gerekçelendirilemez” ifadelerini kullandı.

ÜLKE EKONOMİK KRİZDE

Enflasyonun yüzde 26'ya çıktığı ve para biriminin dolar karşısında hızla değer kaybettiği bir ekonomik kriz yaşayan Nijerya'da, devlet başkanının lüks yat istemesi tepkilere yol açmıştı.

Devlet Başkanı Tinubu, Mayıs ayında iktidara gelirken israfı azaltma ve geçim sıkıntılarını çözme sözü vermişti.

Tinubu'nun sözcüsü Temitope Ajayi, yat alma talebinin donanmadan geldiğini ve doğrudan Tinubu'yla alakalı olmadığını savundu.

Öte yandan bütçede parlamento harcamaları için 36 milyon dolar ayrıldı. Bunlar arasında lüks otomobil alımı ve yeni bir devlet başkanlığı binası inşası da yer alıyor. Hükümet devlet başkanlığının hava filosu için de 15 milyon dolar harcamayı planlıyor.

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