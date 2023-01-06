Parmaklıklar arkasındaki Eva Kaili bugün çocuğunu görebilecek
Belçika'da Katar'dan rüşvet alarak lobi yaptığı iddia edilen eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Yunan vekil Eva Kaili'yi mutlu edecek bir gelişme yaşandı.
Belçika’daki yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Yunan Milletvekili Eva Kaili’nin 6 Ocak Cuma günü çocuğunu görebileceği kaydedildi.
Yunanistan'da yayım yapan Alpha TV'nin haberine göre, Kaili, sabahın erken saatlerinde, 2 yaşındaki kızı ile üç saat boyunca görüşebilecek.
Kaili’nin Yunanistan’daki avukatı Mihalis Dimitrakopulos, Alpha TV’ye yaptığı açıklamada, Kaili’nin kızıyla bugüne dek görüştürülmemesinin, soruşturma için Kaili üzerinde baskı kurmak amacını taşıdığını ileri sürdü.
Kaili, kızını, en son 9 Aralık’ta Belçika Federal Savcılığının yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığında görmüştü. (AA)