4 ülkeden Çin’e karşı ortak tatbikat

Çin, Tayvan çevresine çok sayıda hava aracı ve gemi gönderirken Japonya, ABD, Avustralya ve Filipinler ortak deniz tatbikatı düzenledi.

Sozcu.com.tr

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Japonya, ABD, Avustralya ve Filipinler’in, Güney Çin Denizi'nde ortak tatbikat düzenlediği bildirildi.

Kyodo News’in haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, “özgür ve açık Hint Pasifik için işbirliğini güçlendirme” amacıyla yapılan tatbikat kapsamında Samidare destroyerinin ve ülkenin en büyük destroyeri Izumo’nun 31 Ağustos’a kadar Filipinler’in Manila Limanı’na demirleyeceğini belirtti. Tatbikatta, ABD donanmasının Mobile, Avustralya’nın Canberra gemisi ile Anzak fırkateyni ve F-35 savaş uçakları ve Filipinler donanmasına ait Davao Del Sur gemisi yer aldı.

Japonya, ABD, Avustralya ve Filipinler savunma bakanları ilk kez haziran ayında Singapur’da bir araya gelmişti. Bölgede artan Çin faaliyetlerine karşı ABD ve müttefikleri ortak tatbikatlarını sürdürüyor.

ÇİN’DEN TAYVAN’A KUŞATMA

Bu arada Tayvan Savunma Bakanlığı, dün akşamdan bu sabah saatlerine kadar Ada çevresinde Çin’e ait 32 askeri hava aracı ve 9 savaş gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında 32 hava aracından 20’sinin, Tayvan Boğazı’nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan’ın “Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)” ilan ettiği sahada uçtuğu belirtildi.

Bakanlık dün de gün içinde Çin’e ait 22 askeri hava aracının Ada çevresinde tespit edildiğini, bunlardan 13’ünün “orta çizgiyi” geçtiğini duyurmuştu. Uçuşlar ve gemi devriyeleri, ABD’nin, 24 Ağustos’ta Çin’in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan’a 500 milyon dolar değerinde F-16 kızılötesi arama takip sistemi ve ekipmanlarının satışına onay vermesinin ardından geldi.

Pekin yönetimi satışa onay verilmesini kınarken Washington’a “kararı derhal geri çekmesi” çağrısında bulunmuştu. (AA)