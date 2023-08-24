Pasifik’te Fukuşima krizi… Japonya radyasyonlu suyu okyanusa boşaltıyor, bölge ülkeleri ayakta

Japonya'nın 2011'deki tsunami felaketinde büyük hasar alan Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki radyoaktif suyu Pasifik Okyanusu'na boşaltmaya başlaması, bölge ülkelerini ayağa kaldırdı. Tokyo'nun "güvenli" dediği tahliyeye tepki yağıyor.

Sozcu.com.tr

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Japonya’nın 2011’de yaşanan deprem ve tsunami felaketi sonrası büyük hasar alan Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki radyoaktif suyu Pasifik Okyanusu’na boşaltmaya başlaması, bölgede tansiyonu yükseltti.

Santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketinden (TEPCO) yapılan açıklamada, boşaltma işleminin bugün başladığı bildirildi. Açıklamada, seyreltilmiş radyoaktif atık suyun yeraltından denize uzanan 1 kilometrelik tünelle tahliye edildiği belirtildi.

TEPCO, 1,3 milyon tonun üzerinde olan atık suyu boşaltma sürecinin yaklaşık 30 yıl sürmesini bekliyor.

ÇİN: BENCİL JAPONYA

Birçok çevre örgütü radyoaktif suyun deniz suyuna yıllarca etkisi geçmeyecek bir zarar vereceğini ve bölgede çok önemli olan deniz ürünlerini etkileyeceğini vurguluyor.

Uzun süredir tartışma yaratan boşaltma planının hayata geçmesine komşu ülkelerden tepki yağdı. Çin, Japonya’yı “bencil ve sorumsuz” olmakla eleştirerek bu ülkeden tüm deniz ürünleri ithalatını yasakladı.

Çinli bir gümrük yetkilisi, “Japonya’nın Çin’e ihraç ettiği gıda ve tarım ürünleriyle birlikte gelen radyoaktif kirlenme riskinden Çin’in büyük endişe duyduğunu” açıkladı. Çin, Japon hükümetinin su tahliyesinin kanuna uygunluğunu kanıtlayamadığını vurguluyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, “Japonya, kendi bencil çıkarları nedeniyle yerel halka ve dünya halklarına zarar vermemeli” ifadelerini kullandı.

GÜNEY KORE’DE GERİLİM: ÖĞRENCİLER GÖZALTINA ALINDI

Güney Kore Başbakanı Han Duck-soo, Japonya’yı radyoaktif atık suyun tahliyesine ilişkin bilgileri “şeffaf” şekilde açıklamaya çağırdı. Suyun boşaltılması konusundaki endişelere değinen Han, halkın güvenliğinin öncelikli olduğunu, tahliye planının uygun şekilde gerçekleştirilmesi halinde ciddi bir zarara yol açmayacağını vurguladı.



Öte yandan, Fukuşima’dan radyoaktif atık suyun tahliyesine başlanmasının ardından 16 üniversite öğrencisinin Japonya’nın Seul Büyükelçiliğine zorla girmeye çalışırken yakalandığı açıklandı. Polis tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin yerel saatle 13.00 civarında suyun boşaltılmasına karşı sloganlar atarak büyükelçiliğe zorla girmeye çalıştıkları ifade edildi.

Kuzey Kore de tahliyenin derhal durdurulması çağrısı yaptı.

ABD’Lİ ELÇİ: ORADA BALIK YİYECEĞİM

Tepkiler sürerken tahliyeye bazı yetkililerden destek de geldi.

ABD’nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel, bugün radyoaktif atık suyun okyanusa tahliyesine başlanan Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’nin yakınlarındaki kenti 31 Ağustos’ta ziyaret edeceğini ve boşaltma kararına desteğini göstermek için orada balık yiyeceğini bildirdi.

Emanuel, tahliye planının “tamamen şeffaf ve bilimsel verilerle desteklendiğini” kaydederek, Japonya’nın “doğru yolu izlediğini” belirtti.

JAPONYA: TAHLİYE GÜVENLİ



Japonya, eleştirilere karşı, okyanusa tahliye edilen atık suyun temiz suyla seyreltildiğini, böylece sudaki radyoaktif materyal miktarının insan sağlığı ve çevre için zararlı kabul edilen oranların 40’ta 1’i kadar altında olduğunu savunuyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, santralde yaptığı incelemelerin ardından 4 Temmuz’da yayımladığı raporda, Japonya’nın atık suyun tahliyesi planının güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu bildirmişti.

Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali’ndeki 4 nükleer reaktörden 3’ünde hasara sebep olmuş, radyoaktif serpinti nedeniyle santralin çevresi “tahliye bölgesi” ilan edilmişti. (AJANSLAR)

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